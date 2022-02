Er is meer budget nodig om het openbaar vervoer in de ruime Antwerpse regio te verbeteren. Dat heeft Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis die ook voorzitter is van de Vervoers-regio Antwerpen nog eens benadrukt. De stad, de districten en de gemeenten in de ruime omgeving moeten zich buigen over het nieuwe tramplan van De Lijn dat vanaf volgend jaar in voege gaat en ook het busnet wordt aangepakt.