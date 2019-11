De katholieke kleuterschool Elshout in Schoten sluit op het einde van dit schooljaar definitief de deuren. En dat slaat er in als een bom, want verschillende generaties in Schoten en daarbuiten zijn er hun schoolcarrière gestart. De ouders van de kleuters zijn erg teleurgesteld. Maar er zijn te weinig kleuters ingeschreven voor volgend schooljaar en de kosten zouden te hoog oplopen om het kleine schooltje dat ampers twee klassen telt nog open te houden.