De katholieke kleuterschool Elshout in Schoten sluit op het einde van dit schooljaar definitief de deuren. En dat slaat er in als een bom, want verschillende generaties in Schoten en daarbuiten zijn er hun schoolcarrière gestart. De ouders van de kleuters zijn erg teleurgesteld, zegt ook Appolina Vink, wiens kinderen er school lopen.