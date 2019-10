Klimaatconferentie COP25 in Chili gaat niet door

Omwille van het sociaal protest in Chili, verzaakt dat Zuid-Amerikaanse land aan het organiseren van de internationale VN-conferentie omtrent het klimaat (COP25) en de top van het Forum van de Economische Samenwerking Azië-Pacific (APEC). Dit heeft president Sebastian Pinera vandaag bekendgemaakt.

'Het is een moeilijke beslissing en ze nemen bezorgt ons veel leed', zei het staatshoofd vanuit het presidentieel paleis. De COP25 was van 2 tot 13 december voorzien, de APEC-top op 16 en 17 november. Landelijk protest heeft in Chili al aan minstens twintig mensen het leven gekost, alsmede tot wijdverbreide vernielingen en plunderingen. Pinera heeft ook zijn regering herschikt. Een en ander betekent ook dat het 'Sail to the Cop'-initiatief van onder meer Youth For Climate Belgium in het water valt. Vanuit Amsterdam was op woensdag 19 oktober een dertigtal jonge klimaatactivisten met de zeilboot vertrokken naar Zuid-Amerika, waar ze de klimaatconferentie wilden bijwonen. Onder de opvarendenwas ook Anuna De Wever.

