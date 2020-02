Klimaatdoelstelling bereikt: Antwerpen stoot 20 % minder CO2 uit

De stad Antwerpen heeft haar klimaatdoelstellingen voor 2020 gehaald om 20 procent minder CO2 uit te stoten.

Die inventaris is een barometer om de jaarlijkse CO2-uitstoot in de stad te meten. In vergelijking met 2005 werd er 23,5 procent minder CO2 geproduceerd. Dat is vooral te danken aan de harde inspanningen van de Antwerpse huishoudens en de industriesector buiten het havengebied. Het verkeer daarentegen zorgde voor een stijging van 3 procent. Vooral het verkeer op de Antwerpse Ring blijft een boosdoener. De stad Antwerpen werkt nu aan een nieuw klimaatplan. Bedoeling is om tegen 2030 50 procent van de broeikasgassen te verminderen.