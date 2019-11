Klimaatjongeren voeren vanmiddag opnieuw actie

De klimaatjongeren laten vanmiddag nog eens van zich horen. Vanaf één uur voeren ze actie in Antwerpen.

Het is de vierde Global Strike For Future. De klimaatjongeren voerden op 20 september ook al actie. Toen overhandigden ze een open brief aan schepen van leefmilieu Tom Meeuws, waairn ze eisten dat de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen. Ze hebben van het stadsbestuur geen antwoord gekregen op die brief en daarom voeren ze nu dus opnieuw actie. De jongeren benadrukken ook solidair te zijn met de cultuursector die nu ook actie voert.