Klina deels ontruimd

Vanmiddag is het Klina in Brasschaat deels ontruimd. Bij een levering werd gemorst met een product dat azijnzuur bevat.

Tijdens een externe levering aan de afdeling kunstnier werd een hoeveelheid product gemorst in het

gebouw Kunstnier - Radiotherapie. De brandweer werd onmiddellijk opgeroepen en is het product aan

het wegruimen. Het gaat over zuurconcentraat voor hemodialyse met azijnzuur in lage concentratie

(0.91 %). Het product is niet toxisch. Azijnzuur kan enkel in hoge concentratie irriteren.

Uit voorzorg is de eerste en tweede verdieping vrijgemaakt. Er waren op dat moment geen patiënten

aanwezig. Op het gelijkvloers gaan de raadplegingen radiotherapie verder.

(foto : GvA - BFM)