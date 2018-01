Mobiliteit en Verkeer VIDEO Klinkaardstraat volledig afgesloten door groot gat in wegdek

De Klinkaardstraat in Kapellen is sinds gisteren in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De oorzaak is een groot gat in het wegdek, het gevolg van een waterlek in de hoofleiding. Buurtbewoners stelden vast dat het water in de nabije beek bleef stijgen en verwittigden de bevoegde instanties.