Klokken Brechtse kerken luiden op internationale dag van de vrede

In heel Europa luiden de klokken op 21 september. Het initiatief “Ringing the bells across Europe for the International Day of Peace’’ kadert in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Zoals in de rest van Europa, zullen ook in de zes Brechtse kerken de klokken luiden op de internationale dag van de vrede, van 18.00 tot 18.15 uur.

Al duizend jaar markeert het luiden van de klokken het leven en de tijd in Europa, of het nu gaat over het werk, de rust of het gebed. Ook vandaag kunnen miljoenen klokken gehoord worden in heel Europa: van torens van kerken en stadhuizen, belforten en begraaf- en herdenkingsplaatsen. Op een onovertroffen manier vertolken ze visueel en auditief onze Europese kernwaarden. Het geluid is ook intercultureel: of het nu gaat om klokken van kathedralen, van boeddhistische tempels, … de weerklank is plechtig, zorgt voor het ritme van de tijd en overstijgt iedere taalbarrière.

Dag van de vrede

Het initiatief ‘Ringing bells across Europe for the International Day of Peace’ werd genomen door de Duitse coördinator van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en krijgt navolging in heel Europa. De Vlaamse overheid wil dit initiatief ondersteunen en roept alle beheerders en eigenaars in Vlaanderen op om hieraan mee te doen. Het luiden van de klokken is symbolisch voor wat we met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed willen doorgeven en onderstrepen: het belang van solidariteit en van ons rijke erfgoed in Europa.

(Bericht : Gemeente Brecht)

(Foto : Pixabay)