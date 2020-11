Kluisrekeningfraude: laat je niet vangen

Heel wat mensen zijn de voorbije weken slachtoffer geworden van 'kluisrekeningfraude, daar heeft ATV eerder al over bericht, met als voorbeeld de Argenta bank. Argenta benadrukt dat de App van de Antwerpse bank wel degelijk veilig is.

De fraude begint meestal met een phishingbericht. Het slachtoffer gaat hier op in en speelt zo persoonlijke gegevens, zoals de gegenereerde codes van de digipas, door aan de fraudeurs. Maar andere persoonlijke informatie wordt ook opgevraagd, zoals het telefoonnummer. Met de gegenereerde codes kunnen de fraudeurs hun eigen mobiel toestel (App) koppelen aan het abonnement van de klant. Het activeren van de app gebeurt door een strong customer authenticatie: dat is een 2-stappen authenticatie die ieder onafhankelijk van elkaar is.

Het activeren kan dus ofwel aan de hand van je bankkaart (iets wat je hebt) en pincode (iets wat je weet). De klant maakt hierbij gebruik van authenticatieapparatuur, zijnde de digipass. Ofwel aan de hand van ITSME en de pincode. Het klopt dus niet dat de app van Argenta of andere banken wordt gekraakt. De activatie vereist een doorgifte van de persoonlijke gegevens.

Eens het toestel is geïnstalleerd hebben de oplichters toegang tot de rekeningen van het slachtoffer. Hierna bellen ze je op. Ze vertellen dat er fraude is gepleegd met je rekening en vragen je om voor alle zekerheid je geld over te schrijven naar een zogezegd ‘veilige’ kluisrekening. Zo proberen ze de klant te manipuleren om overschrijvingen uit te voeren.

Zijn er altijd twee stappen?

Niet altijd. Een andere optie is dat je meteen wordt opgebeld door ‘je bankbediende’ (dus zonder eerst een phishingbericht te ontvangen). Via de telefoon vraagt die meteen naar jouw persoonlijke bankcodes. Dat is ook een vorm van phishing. Ook hier: geef je je codes door, dan zet je je rekening wagenwijd open voor de fraudeurs. Dat doe je dus best niet.

Tips op jezelf te beschermen:

Een bank zal je nooit vragen om je persoonlijke bankcodes door te geven of om geld over te schrijven naar een andere rekening via telefoon, mail, sms of social media.

Geloof tijdens een telefoongesprek niet blindelings wat er wordt gezegd, ook niet als het telefoontje van Argenta of een andere bank lijkt te komen. Je weet nooit zeker wie aan de andere kant van de lijn hangt.

Voor meer info over hoe Argenta zijn klanten beschermd:

https://www.argenta.be/nl/bankieren/phishing-herkennen-en-voorkomen.html#beschermen

Indien een klant van Argenta het slachtoffer is geworden van phishing wordt gevraagd om zo snel mogelijk contact op te nemen met het plaatselijk kantoor of de klantendienst van uw bank, Cardstop te contacteren en naar de politie te gaan voor een Proces-Verbaal.

(Bericht : Argenta en Febelfin - foto © Febelfin)