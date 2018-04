Knal schrikt Antwerpen Centraal op

In Antwerpen-Centraal heeft een luide knal op het niveau -2 vanochtend kortstondig voor wat paniek gezorgd. De politie werd opgetrommeld voor een ontploffing, maar die bleek te hebben plaatsgevonden in de locomotief van een Beneluxtrein die aan het perron stond en onderweg was van Amsterdam naar Brussel.

Het zou gaan om een technisch defect. Er vielen geen gewonden en er zou geen schade zijn aan de spoorinfrastructuur. Door het incident is de locomotief niet meer rijvaardig. De NMBS stelt dat er ter plaatse een herstelling zal plaatsvinden. De rit van de trein is afgeschaft. De Beneluxtrein rijdt sinds vorige week over de hogesnelheidslijn ten noorden van Antwerpen, wat de reistijd tussen Amsterdam en Brussel met een half uur heeft ingekort. Vorige week was er echter ook al eens een technisch defect, waardoor een trein meer dan twee uur stilstond ter hoogte van de Belgisch-Nederlands grens.