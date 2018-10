Knappe Europese overwinning van de Telenet Giants

In het basketbal heeft Telenet Giants Antwerp gisteravond z'n eerste wedstrijd gewonnen in de Champions League.



De Giants, in het zwart, trokken naar het Litouwse Lietkabelis, een topclub. Litouwen is sowieso een heus basketballand. Nog nooit wist een Belgische club een wedstrijd te winnen in Litouwen. En de Antwerp Giants hebben dus geschiedenis geschreven. Ze begonnen ijzersterk maar de Litouwers knokten zich opnieuw in de match. Na het vierde kwart stond het 80 - 80 gelijk. Maar in de verlengingen stond er geen maat op de Antwerpenaren. Na een fraai spektakel gingen ze winnen met 87 - 91. Een bijzonder knappe prestatie.