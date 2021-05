Knelpunten op populaire fietsostrade worden aangepakt

De populaire fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen gaat aangepakt worden. Bedoeling is om knelpunten aan te passen en zo te verbeteren. Het gaat om een hele lijst van problemen. Zoals bijvoorbeeld in de Groenstraat op de grens van Hove en Mortsel. Wie daar van Antwerpen naar Mechelen rijdt, moet de brug over het spoor overrijden en dan meteen links Hoverheide in. Maar de situatie is er verwarrend. En elke fietser steekt wel op een andere manier de straat over. Dat kan dus beter en moet vooral veiliger worden. Hoe dat moet gebeuren, zal nu onderzocht worden. Ook alle andere knelpunten zullen één voor één bekeken en aangepakt worden, indien mogelijk. Dat kan gaan van het breder maken van een fietspad tot het veiliger maken van een kruispunt.