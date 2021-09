Nieuws 'Knip' Collegewijk geactiveerd, maar auto's negeren verbodsbord massaal

Vanaf vandaag is de Collegewijk in Edegem op de grens met Mortsel geknipt. Wie er tijdens de ochtend- of avondspits door rijdt en geen vergunning heeft als buurtbewoner, moet een retributie van 58 euro betalen. Het is een nieuwe maatregel om het sluipverkeer tegen te gaan. Maar die blijkt nog lang niet bij iedereen bekend, want vanochtend was het er haast even druk als altijd. Er zullen veel boetes worden uitgeschreven.