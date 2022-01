Nieuws Knip Edegem: Camera's in Collegewijk binnenkort uitgeschakeld in het weekend.

In Edegem is beslist om de Collegewijk in het weekend opnieuw toegankelijk te maken voor iedereen. Sinds september krijgt wie er in de spits passeert maar geen vergunning heeft, een boete. Een petitie tegen de virtuele knip in de Collegewijk verzamelde op een week tijd meer dan 1200 handtekeningen. De gemeente wil dat de camera's tijdens de weekends worden uitgeschakeld.