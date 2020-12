De Antwerpse Stadsbrouwerij De Koninck en het jonge kledinglabel KLEIR. – die je kent van de truien en T-shirts met quotes in het Antwerps dialect – komen nu met een hippe muts: de OEPABOLLEKE. muts. De muts kost twintig euro en is te koop in de winterse pop-up op de Stadsbrouwerij zelf én online via de webshop van KLEIR. Per verkochte muts gaat er twee euro naar de vzw Habbekrats.