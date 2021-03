Knitwearlabel LN Knits sluit flagshipstore in de Leopoldstraat

Na de dubbel en trippel, kan u nu ook de Westmalle Extra in de winkels kopen. Het blond tafelbiertje van de trappisten wordt al eeuwenlang gebrouwen in de abdij gebrouwen, maar was tot nu toe een exclusief biertje. Bierliefhebbers weten dat je het sporadisch kon kopen aan de poort van de abdij. Maar de monniken willen het bier nu via de drankenhandels en horeca dichter bij de mensen brengen.