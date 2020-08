Knooppunt Antwerpen-West grotendeels dicht voor sloop bruggen

Vanaf vanavond tot en met maandag 17 augustus is het aangeraden om de omgeving rondom de Kennedytunnel te vermijden.

Vanavond starten zware afbraakwerken aan de drukke verkeerswisselaar Antwerpen-West in Linkeroever. Rinkoniên – de aannemer van de Oosterweelwerken Linkeroever & Zwijndrecht – sloopt er op 4 dagen tijd 2 bruggen. Tijdens deze sloopwerken zijn de verbindingen van de E17 naar de E34 en van de E34 naar de Kennedytunnel dicht. Bovendien beschikt het verkeer tussen de Kennedytunnel en de E17 slechts over 2x2 versmalde rijstroken. Lokale omleidingen worden voorzien maar het verkeer over lange afstand wordt aangeraden om de omgeving te vermijden en een alternatieve route te volgen

Knooppunt Antwerpen-West ligt vlakbij de Kennedytunnel en verbindt de E17 met de E34 en R1. De vernieuwing van het drukke knooppunt vormt een belangrijk onderdeel van de Oosterweelwerken in Linkeroever. ‘Vooraleer het verkeer op de tijdelijke weginfrastructuur kan rijden, moeten we 2 bruggen slopen’, licht Robert de Haas, manager uitvoering bij Rinkoniên toe. ‘Deze bruggen vormen de verbinding van de E17 naar de E34 en van de E34 naar de Kennedytunnel. Tijdens de afbraakwerken zijn beide verbindingen en oprit Linkeroever dicht. Bovendien moet het verkeer tussen de Kennedytunnel en de E17 op de rijbaan richting Antwerpen rijden op 2x2 versmalde rijstroken. Om de hinder tijdens de sloopwerken in tijd te beperken, werken we de klok rond’.

Liefkenshoektunnel tolvrij, verkeer op lange afstand wordt omgeleid

Dat deze werken verkeershinder met zich meebrengen, valt niet te vermijden, vult Roland Van Driel, projectdirecteur Linkeroever bij bouwheer Lantis, aan. ‘Lokale omleidingen worden voorzien voor het bestemmingsverkeer. Maar het verkeer over lange afstand raden we aan om de ruime omgeving rondom de Kennedytunnel te vermijden en een alternatieve route te volgen. Deze routes worden ook aangeduid op de tekstportieken boven de snelweg.’

* Verkeer op E17 wordt aangeraden om via de E34 te rijden. De Liefkenshoektunnel zal tolvrij van woensdagavond 22 u. tot vrijdagavond 22 u.

* Verkeer tussen Limburg/Luik en Gent wordt omgeleid via Brussel.

* Verkeer tussen Antwerpen en Rijsel wordt eveneens omgeleid via Brussel.

* Verkeer van en naar Noord-Brabant en Zeeland wordt – bij grote verliestijden op de Antwerpse Ring - omgeleid via de Westerscheldetunnel.

(foto GVA)