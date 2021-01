'De N-VA en alleen de N-VA kan in Vlaanderen de kracht zijn om dit land alsnog om te vormen tot een confederatie. Alleen zo kunnen we de democratie herstellen, alleen zo kunnen we de Vlamingen én de Franstaligen geven waar ze recht op hebben.' Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag gezegd tijdens zijn digitale nieuwjaarstoespraak. De N-VA staat erom bekend grote nieuwjaarsfeesten te geven waar duizenden leden en aanhangers op afkomen. Wegens de coronapandemie moest voorzitter De Wever zich dit jaar noodgedwongen beperken tot een vooraf opgenomen online speech. De Wever blikte zaterdagavond terug op 2020 en keek vooruit naar 2021. "We zijn nog niet uit het bos, maar de bevrijding komt eraan", verwees hij naar de coronavaccins. Dat die 'in een recordtempo werden ontwikkeld', sterkt De Wever in zijn overtuiging dat 'we onze problemen kunnen oplossen door vooruitgang, door innovatie'. Als voorzitter bedankte De Wever zijn ministers in de Vlaamse regering, maar ging hij ook in op de vorming van de federale regering-De Croo. De vorige, Zweedse regering (met N-VA) was niet perfect want 'bijvoorbeeld in Wallonië democratisch illegitiem', maar aan de huidige 'paars-groene' ploeg schort ook van alles, klonk het. "De crisis zal nog uitgediept worden door het paars-groene beleid en de Vlaming zal hoe dan ook uiteindelijk de factuur toegeschoven krijgen. Maar deze kritiek is kennelijk ongehoord en gevaarlijk. Trumpistisch zelfs. Onder het mom van corona wordt het meest oubollig denkbare belgicisme over de bevolking uitgegoten", sprak De Wever. "En wie de regering daarin tegenspreekt, wordt in niet al te fraaie termen opzij geduwd. Zelfs de vrijheid van meningsuiting zou men graag weer beginnen inperken. Het is nogal wat." Foto Belga