Koala Joey kruipt voor het eerst uit de buidel

In ZOO Antwerpen kun je dezer dagen komen genieten van een klein koalaatje. Mama Guwara heeft namelijk een baby’tje in haar buidel. Joey, zoals je een koalababy noemt, kwam op 3 juni ter wereld en bracht de afgelopen 6 maanden heerlijk warm door in de buidel. We zagen al eerder een pootje of snoetje uit de buidel steken, maar nu kruipt Joey er zelfs helemaal uit. Nog even en het kleintje kijkt de wereld in vanop de rug van mama Guwara. Een niet te missen vertederend zicht.

Verzorger Natalie zag het kleintje voor het eerst uit de buidel kruipen: “Ik kon mijn ogen niet geloven. Wat ben ik blij met onze Joey! Ik hoop dat hij of zij goed verder groeit en steeds vaker komt piepen.”

Vader Omaroo overleed afgelopen zomer helaas aan lymfeklierkanker. Daarom is de geboorte van deze joey extra heuglijk nieuws. De kleine Joey krijgt binnenkort een naam met een S. Elke baby die in 2017 in ZOO Antwerpen geboren werd, kreeg een naam beginnend met een S. De naam van mama Guwara betekent trouwens maneschijn in het Aboriginal. Om moeder en haar baby de nodige rust te gunnen, zal het gebouw beperkt toegankelijk zijn voor bezoekers.