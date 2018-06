Kobo (CD&V) en Steimetz (Open Vld) lanceren platform tegen xenofobie en antisemitisme

Het zijn drukke tijden voor vervangers en herstellers van autoruiten in het Antwerpse. Wie een barst in zijn voorruit heeft, is lang niet de enige. Het is de jongste maanden en weken uitzonderlijk druk bij alle hersteldiensten. De garagisten zien één grote oorzaak: de vele wegenwerken in en om Antwerpen. Vrachtwagens komen van de werf en verliezen wel eens kiezels, die wegschieten tegen rijdende wagens. Vloeken voor automobilisten, gouden tijden voor de ruitenherstellers.