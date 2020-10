Koeien vinden het leuk als je zacht tegen hen praat

We kennen allemaal de aluminium verkeersborden in het straatbeeld, maar verkeersborden van bamboe is voor ons een totaal nieuw concept. In sommige wereldsteden gebruiken ze bamboe al als milieubewust alternatief. Servaas Hiel, van Jong N-VA, wil de bamboe-borden naar Kalmthout brengen, zodat zijn gemeente de eerste wordt in België die met de bamboe-borden experimenteert.