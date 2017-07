Koen Geens en Willy Borsus willen malafide vastgoedmakelaars aanpakken.

De benen van Christophe zijn al elf jaar lang verlamd, maar toch slaagde hij er in om op de dag van zijn trouwfeest al wandelend de zaal binnen te komen. To Walk Again, de stichting van Marc Herremans, heeft daarmee de droom van Christophe uit Olen doen uitkomen. En dat dankzij de stap-robot van To Walk Again. Vanmiddag konden we Christophe en zijn vrouw Wendy nog -net voor hun huwelijksreis- even spreken op Brussels Airport.