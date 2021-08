"Koen Kennis moet de eer aan zichzelf houden"

Het Overlegcomité komt vandaag vanaf 14.00 uur opnieuw bijeen over de coronamaatregelen. Op de agenda van de ministers van de federale regering en de deelentiteiten staan geen versoepelingen of verstrengingen van eerdere beslissingen. Wel zullen ze zich onder meer buigen over de regels bij het reizen, aanbevelingen over veilig gedrag en het uniform sluitingsuur in de horeca. De aangekondigde versoepelingen vanaf 9 juni staan niet ter discussie. Het gaat daarbij onder andere om de heropening van de horeca binnen, het uitbreiden van erediensten, huwelijken en begrafenissen, meer publiek bij evenementen (200 binnen en 400 buiten), vier mensen thuis ontvangen en meer deelnemers aan sportkampen. Wat de heropening van de horeca betreft, zal de Vlaamse regering vragen een uniform sluitinguur in te voeren. De terrassen mogen open van 8 tot 23.30 uur, maar voor de heropening van de binnenruimte ligt dat sluitingsuur op 22.00 uur. De Vlaamse regering zou dat sluitingsuur liefst gelijktrekken op 23.30 uur. Ook wil ze de discussie over het gebruik van schermen in plexiglas opnieuw aangaan. Bij de heropening van de terrassen hadden nogal wat uitbaters erop gerekend zulke schermen te kunnen gebruiken om mensen veilig te kunnen laten plaatsnemen op hun terras, zonder steeds anderhalve meter afstand in acht te moeten nemen, maar op de valreep bleek dat niet toegestaan. Een belangrijke discussie slaat op het reizen, en dan in het bijzonder over de regels voor wie naar ons land komt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaf eerder deze week aan het logisch te vinden dat enkel wie twee prikken heeft gekregen van het coronavaccin (één prik in het geval van Johnson & Johnson) vrije toegang zou krijgen. Wie nog niet volledig gevaccineerd is, zou dan een negatieve PCR-test moeten voorleggen. Vandenbroucke haalde daarbij aan dat verschillende andere landen ook voor een regel met twee prikken zouden gaan en dat het daarom wellicht ook bij ons het geval zal zijn. Wel zullen mensen die niet de kans hebben gekregen zich volledig te laten vaccineren, twee gratis PCR-tests ter beschikking krijgen. Zo'n test kan dienen als alternatief voor een vaccinatie. Ter herinnering: het coronapaspoort dat in de steigers staat, zal aangeven of iemand gevaccineerd is, antilichamen heeft of recent een PCR-test heeft ondergaan. De ministers van de verschillende regeringen zullen zich ook buigen over aanbevelingen voor veilig coronagedrag. Zoals bekend was er deining ontstaan nadat bleek dat de bubbel en knuffelcontacten op de schop gaan. Minister Vandenbroucke en coronacommissaris Pedro Facon hebben daarom een reeks 'handvaten' uitgewerkt over voorzichtig gedrag in het dagelijks leven, om zo te helpen voorkomen dat er opnieuw een opstoot aan besmettingen met het virus ontstaat. Wel zal een onderscheid worden gemaakt tussen samenkomsten met mensen die volledig gevaccineerd zijn en gezelschappen waarbinnen dat nog niet is gebeurd. Vandenbroucke hoopt ook dat de task force Vaccinaties een opdracht zal krijgen om nauwkeurig in kaart te brengen welke groepen onvoldoende werden bereikt met de vaccinatiecampagne.Foto Belga