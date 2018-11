Koen Metsu gaat solo in Edegem

In Edegem gaat de N-VA van burgemeester Koen Metsu alleen besturen. Dat is gisteravond beslist. N-VA behaalde met meer dan 51 procent van de stemmen een absolute meerderheid in Edegem.

De tweede grootste partij, Groen, zei op de verkiezingsavond in de oppositie te zullen stappen. Maar de twee partijen voerden nog wel gesprekken en Groen zegt toch te hebben wíllen deelnemen aan het bestuur. De partij is nu teleurgesteld in de beslissing van N-VA. Volgens Metsu heeft Groen zelf de deur gesloten, en was een samenwerking met CD&V of Open Vld evenmin opportuun. N-VA gaat het dus alleen doen, en dat met één schepen minder. Er worden maar twee, in plaats van drie schepenen vervangen.