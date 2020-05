Koepelorganisaties voorzichtig positief over herstart beperkt bezoek woonzorgcentra

Sinds vandaag is opnieuw beperkt bezoek toegelaten in de woonzorgcentra. Een eerste telefonische rondvraag bij de verschillende koepels leert dat er op de middag nog geen problemen gemeld waren, maar dat het nog vroeg is voor een echte evaluatie. Sommige woonzorgcentra openen pas dinsdag of zelfs volgende week de deuren voor bezoek.

Op 12 maart besliste de Nationale Veiligheidsraad om bezoek in woonzorgcentra te verbieden naar aanleiding van de coronacrisis. Een maand later volgde dan de mededeling dat beperkt bezoek toegelaten werd. Dat stuitte op verzet van de koepelorganisaties en de woonzorgcentra zelf: te vroeg en ook het nodige beschermingsmateriaal was niet voorhanden. Nu zijn ze er dus wel klaar voor 'De sfeer zit goed, onze woonzorgcentra zijn klaar om deze nieuwe stap te zetten', zegt woordvoerster Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De regels die vanaf vandaag gelden, verschillen van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum, zo liet de VVSG gisteren al weten. Bezoek in de kamers zal vermeden worden, er zijn op veel plaatsen ook nieuwe ontvangstruimtes ingericht. 'Wel is het zo dat sommige van onze woonzorgcentra pas later zullen openen, en dat uit praktische overwegingen', aldus Debast.

Ook bij Zorgnet-Icuro lijkt de 'herstart' goed te verlopen. 'Er zijn nog geen problemen gemeld', zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. 'Er zijn dan ook bijkomende inspanningen gedaan, we zijn goed voorbereid. Per woonzorgcentrum is er een halftijds personeelslid extra ingezet.' Wat het aantal besmettingen betreft, ziet Zorgen-Icuro een stabilisering.

Ook bij VLOZO, dat de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, liepen nog geen klachten binnen, maar met dezelfde nuance: 'Nog niet al onze woonzorgcentra hebben maandag de deuren voor bezoekers geopend', zegt woordvoerder Philippe Vanstapel. 'Ze kunnen autonoom beslissen om dat al dan niet te doen.