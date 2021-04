In 1869 huurde Frans Rombouts een koffiebrander om zijn eigen koffie te branden... precies 125 jaar later is het familiebedrijf uit Aartselaar een internationale onderneming geworden. Het bedrijf brandt nog steeds koffie op ambachtelijke wijze, maar komt ook met innovaties. Het bedrijf lanceert nu de allereerste ecologische koffiefilter. Die is volledig composteerbaar.