Koffiezaak Vegateau serveert 100% plantaardig gebak: "Kaneelrollen zijn de bestsellers!"

Liefhebbers van een goeie kop koffie met een stukje gebak kunnen een nieuw adresje noteren: Vegateau, in de Kleine Pieter Potstraat in Antwerpen. Laura serveert daar samen met haar zus Lisa volledig plantaardig gebak. Geen room of eieren dus en geen enkel dierlijk product. Maar dat het lekker is, beloven de zussen uit Schoten wel.