Human Interest Koken voor een vreemde als alternatief voor kerst met familie

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

En voor Peggy Marivoet uit Hoevenen was Kerstavond dit jaar de ideale gelegenheid om eens voor een hulpbehoevende medemens te koken. Niet iedereen is in de mogelijkheid om kerstavond feestelijk door te brengen en daar wou Peggy dus verandering in brengen. Ze plaatste een oproep op sociale media en ging op zoek naar een kerst-buddy.