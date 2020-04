Kokers Liefkenshoektunnel worden om beurten afgesloten voor tunnelwas

De onderhoudswerken van 2020 aan de Liefkenshoektunnel zijn volop aan de gang. Na een succesvolle eerste en tweede onderhoudsweekend in januari en februari, vindt op 23 en 24 april de derde tunnelwas plaats. Om de verkeershinder zo klein mogelijk te houden, gebeurt dat 's nachts. De tunnel wordt dan telkens in één rijrichting afgesloten.



De onderhoudsbeurten verlopen telkens volgens hetzelfde schema: op donderdag wordt de tunnelkoker richting Beveren afgesloten voor alle verkeer. Op vrijdag is de tunnelkoker richting Stabroek aan de beurt. “De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel afgesloten voor alle verkeer om 21 uur, en dit tot ‘s anderendaags 5 uur”, klinkt het bij nv Tunnel Liefkenshoek. Reizigers worden dan ook verzocht hun reisweg hieraan aan te passen.

Omleiding voorzien

Dit is de derde tunnelwas van de tien die er gepland staan, telkens opgedeeld in blokken van twee opeenvolgende dagen (donderdags in één rijrichting, vrijdags in de andere). Blok 4 vindt plaats in mei, blok 5 in juni enzovoort. Enkel in juli en augustus is er geen onderhoudsmoment voorzien. Uiteraard is er gedurende de onderhoudswerken steeds een omleiding voorzien. Volg ter plaatse de aanwijzingen om veilig en vlot je bestemming te bereiken.