Kolonel coffee maakt gratis koffies voor het zorgend personeel

Reuben Vermoet, Barista bij Kolonel Coffee is sinds de tweede lockdown terug economisch werkloos. Hij wil zichzelf graag nuttig maken maar kreeg geen vrijwilligerswerk te pakken. Barista zijn is eigenlijk een erg sociale job maar door de sluiting van de horeca, valt deze tijdelijke weg. Maar bij ZNA Middeleheim mag hij zich nu uitleven.

Reuben wil ook tijdens deze lockdown graag blijven doen waar hij goed in is; een goede koffie maken en een leuk babbeltje slaan. Niet voor klanten deze keer, maar wel voor het personeel uit de zorg.

"Van zodra we een ‘GO’ hadden van het Middelheim ziekenhuis om met een mobiele koffiebar aan de personeelsingang te staan, hebben we al onze contacten aangesproken met het idee dat op tafel lag. Iedereen was razend enthousiast en heeft zonder twijfel gesponsord. Zo hebben we 60 kg groene koffiebonen van Sucafina (die we dan zelf roosteren in onze branderij) gekregen. Biopack heeft ons take away bekers opgestuurd, VVO drinks heeft ons Hollebeekhoeve melk gesponsord en Wilde Koffie heeft zijn mobiele koffiebar ter beschikking gesteld." vertelt Reuben.



Reuben Vermoet doet dit met een groot enthousiasme vrijwillig enkele dagen in de week. Zo hopen we een beetje steun te kunnen bieden aan het zorgend personeel. Het plan is om dit alvast enkele weken te doen, als het langer kan of moet, doen we dit graag zolang onze sponsoring het trekt.