Kom op tegen Kanker wil sigaret definitief uit concertzalen bannen

Het rookverbod wordt bij evenementen en festivals in gesloten ruimtes vaak niet nageleefd. Kom op tegen Kanker werkt daarom aan een actie die sigaretten definitief moet bannen.



In concertzalen is het donker en dat maakt het moeilijker om het rookverbod te doen naleven. Volgens de controleurs van Volksgezondheid is het vooral moeilijk bij bepaalde muziekgenres: zoals metal, reggae en hiphop. Concertorganisatoren Trix en Sportpaleis bevestigen het probleem. Kom op tegen kanker wil nu in samenwerking met de concertzalen een campagne opstarten. Die zal zich vooral richten op jongeren.