'Komende maanden wordt over onze welvaart van komende decennium beslist'

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever moet België snel op de proppen komen met een 'globaal exitplan' voor de heropstart van de economie. 'De komende maanden wordt over de welvaart van het komende decennium beslist', zo zei De Wever vandaagin De Ochtend.

De Wever wil ook opnieuw aan tafel gaan zitten om een federale regering te vormen, maar roept de voorzitters van de Vlaamse partijen in één beweging op 'zich niet in de afgrond van de PS en Ecolo' te laten duwen. Als het van N-VA-voorzitter Bart De Wever afhangt, moet België snel werk maken van een concreet en 'globaal exitplan' voor de heropstart van de economie. Volgens De Wever staan verschillende andere landen, zoals onder meer Duitsland, Oostenrijk en Nederland, al verder in hun exitstrategie. 'Slimme landen als Duitsland winnen vandaag de toekomst', aldus De Wever. 'Niks is zo vals als de tegenstelling tussen economie en gezondheid', meent De Wever. 'Het opofferen van welvaart kost ook gigantisch veel gezonde levensjaren. Geen sterke welvaart betekent geen sterke gezondheidszorg. We moeten ervoor zorgen dat de reactie op de crisis op den duur niet erger is dan de crisis zelf.'

De Wever hoopt daarom dat de Nationale Veiligheidsraad en de werkgroep die zich buigt over de exitstrategie (GEES) later deze week met duidelijke richtlijnen en beslissingen komen. Nu zijn die richtlijnen volgens hem niet altijd even duidelijk. Zo is er volgens De Wever bijvoorbeeld een 'grijze zone' over wat precies een doe-het-zelf-zaak is en wat niet. De Wever noemt ook de de samenstelling van de werkgroep rond de exitstrategie 'wat onevenwichtig'. Zo had de 'economische inslag' van die werkgroep wat groter mogen zijn.

De N-VA-voorzitter toont zich verder bereid om opnieuw aan de tafel te gaan zitten voor de vorming van een volwaardige federale regering. De huidige regering-Wilmès werkt met volmachten, een systeem dat in juni geëvalueerd wordt. N-VA lijkt niet happig om die volmachtenregeling te verlengen. Enkele dagen geleden zei Kamerfractieleider Peter De Roover al dat hij 'erg weinig redenen' ziet om het systeem te verlengen. En ook volgens voorzitter De Wever is 'de ballon van de volmachten aan het leeglopen'. De Wever is wel bereid om opnieuw aan de tafel te gaan, maar past voor een regering met PS en Ecolo. Dat zou voor de Vlaamse welvaart 'het nekschot' zijn. 'Wij zijn bereid het compromis te maken, maar wel vanuit onze logica en vanuit het programma dat wij belangrijk vinden. Anders hoeft het niet', aldus De Wever. Hij richt zich tot de andere Vlaamse partijvoorzitters om zich 'niet in de afgrond van de PS en Ecolo te laten duwen'.

(foto © Belga)