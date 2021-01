Komende week worden bewoners van 435 Vlaamse woonzorgcentra ingeënt

De gezondheidsinspectie van Antwerpen heeft deze namiddag contact opgenomen met teruggekeerde reizigers van wie het coronastaal een afwijkende variant van het virus vertoont. Dat gebeurt nadat er een systeem is bedacht om verdachte gevallen extra op te volgen, verklaart professor klinische biologie Herman Goossens, die de taskforce testing voorzit. Het systeem werd zondag al getest in Antwerpen. Als het een succes blijkt, wordt het uitgerold in de rest van het land. Op vraag van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zat professor Goossens zondagochtend samen met onder meer Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, Frank Robben van Smals, de ICT-partner van de overheid, en Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx. Bedoeling was om een systeem uit te dokteren waardoor teruggekeerde reizigers van wie het coronastaal een afwijkende variant van het virus vertoont, extra opgevolgd kunnen worden. Meteen werd de oefening gemaakt voor teruggekeerde reizigers in de provincie Antwerpen. Met bepaalde PCR-tests is het eenvoudig om verdachte gevallen op te sporen. Die verdachte gevallen zijn opgelijst en die mensen zijn zondagnamiddag gecontacteerd door de gezondheidsinspectie, verklaart Goossens. Over hoeveel mensen het concreet gaat, wilde hij niet zeggen, maar hij spreekt over 'enkele tientallen'. Vermoedelijk hebben die mensen een zeer hoge virale lading. Het is dus cruciaal dat zij in quarantaine gaan en dat hun medereizigers en familie ook getest worden. "Daarnaast vragen we hen of ze bereid zijn om op dag 10 opnieuw een test af te nemen. De meeste gecontacteerde mensen reageren daar positief op", zegt professor Goossens. Zondagavond en maandagochtend wordt het systeem al geëvalueerd. Als de evaluatie goed is, kan het systeem worden uitgerold in alle provincies in ons land. Foto Belga