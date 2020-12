Vandaag is het de laatste zaterdag voor kerstmis en dat is traditioneel de drukste winkeldag van het jaar. En corona of niet, ook op de Meir was het vanmiddag druk. Her en der waren er lange wachtrijen van mensen die nog snel iets wilden kopen. De stewards hebben het winkelen in goede banen geleid en de bezoekersaantallen werden geteld. De politie moest nergens ingrijpen.