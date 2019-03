Morgen buigt het Hof van Beroep zich over de vrijlating onder voorwaarden van advocaat Marc Gadisseur. Een omstreden advocaat die jarenlang tientallen mensen zou hebben opgelicht in een twintig jaar oude zaak rond waterschade in Merksem. De Raadkamer heeft de voorlopige hechtenis gevraagd, met enkelband. Maar dat stuitte meteen op verzet.