Komt Radio Expres terug?

Net één jaar geleden hielden de voormalige medewerkers van de Antwerpse Radio Expres een succesvolle reünie. Radio Expres was één van de meest toonaangevende zenders van Vlaanderen met uitzendingen vanuit de Boerentoren.

Het was in 2017 precies 35 jaar geleden dat de populaire Sinjorenradio het levenslicht zag. Expres had een pak medewerkers waaronder ook heel wat mensen met nationale bekendheid.

Nu is er een kans dat Radio Expres opnieuw zal gaan uitzenden. Voormalig programmaleider Marc Dhollander is alvast hoopvol : "We hebben er ongelofelijk veel goesting in om de Antwerpenaar opnieuw een zender aan te bieden met brede aangename muziek en een pak informatie over wat er in 't stad leeft. We hebben de know-how, ervaring en mensen om een degelijke en kwalitatieve radio te maken, hoewel we goed beseffen dat de tijden flink veranderd zijn. We geloven er sterk in dat we met dit project de Antwerpenaren dichter bij elkaar kunnen brengen rond een radiostation dat echt van hen is. Een stad als Antwerpen heeft daar echt nood aan. Antwerpen heeft een breed radiolandschap maar momenteel is er jammer genoeg geen zender meer die het stadsleven op de voet volgt. Wij hebben de ambitie om die te maken en hopen dat we de kans krijgen."

Of Radio Expres echt terugkomt is nog niet zeker, maar het dossier werd afgelopen week wel ontvankelijk verklaard. De komende weken zal een commissie zich buigen over de ontvankelijk verklaarde dossiers en er twee uitkiezen die elk een uitzendvergunning zullen krijgen.

