koning Albert op bezoek op Linkeroever

Er is alweer een melding over kinderlokkers in de Antwerpse Kempen.Nu zegt ook een 10-jarige jongen uit Westmalle dat hij benaderd werd door een man en een vrouw in een bestelwagen, met de vraag om met hen mee te gaan. Het is al de 8ste keer in enkele weken tijd dat de politie een melding krijgt van een kinderlokker. De beschrijvingen komen wel niet altijd overeen, en dus het is maar de vraag of het telkens om dezelfde daders gaat. De politie zegt extra alert te zijn en ook de burgemeester roept op tot waakzaamheid.