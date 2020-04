Koning Filip bezoekt haven van Antwerpen die 100% operationeel is tijdens coronacrisis

Vandaag heeft de Koning een bezoek aan de haven van Antwerpen gebracht. De haven is een van de essentiële sectoren van België omwille van haar belang voor de bevoorrading van ons land en een deel van Europa.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de haven dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers 100% operationeel. De Koning kwam daarom met eigen ogen kijken hoe dit praktisch in zijn werk gaat en toonde zijn appreciatie voor de 60.000 mensen die elke dag de haven draaiende houden. Hij onderstreepte met zijn bezoek het belang van de haven en het werk van eenieder in deze uitzonderlijke tijden.

Haven 100% operationeel

De Koning begon zijn bezoek bij de MPET terminal, de grootste containerterminal van Europa aan het Deurganckdok waar jaarlijks zo’n 9 miljoen containers worden gelost. Ook bracht hij een bezoek aan de Grensinspectiepost op Linkeroever. Douane en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen werken er nauw samen op dezelfde locatie. Alle spelers in de nautische en logistieke keten van de haven zijn sinds de uitbraak van het coronavirus 100% operationeel gebleven. Basis hiervoor waren het behouden van 1,5 meter fysieke afstand en het in acht nemen van preventieve hygiënemaatregelen. Door de vlotte aanpassing van de manier van werken aan deze regels en het engagement van de vele spelers, bleef de haven draaien.

Dit is cruciaal omdat de haven een onmisbare schakel is voor de bevoorrading van België én van een groot deel van Europa. Essentiële goederen zoals voedingsmiddelen, farmaceutische producten, brandstoffen en grondstoffen voor andere noodzakelijke producten komen hier aan en worden zo in Europa verder verdeeld. De haven van Antwerpen is dan ook van cruciaal belang voor vele regio’s en economische activiteit in Europa, zowel aan de import- als aan de exportzijde.

De Koning kreeg een briefing over de samenwerking van havenbedrijven, logistieke partners en overheidsdiensten rond de aanpak van de coronacrisis en sprak met een aantal havenarbeiders over de omgang met de coronamaatregelen en de invloed hiervan op hun werk.

Innovatie in tijden van crisis

In tijden van crisis is innovatiekracht een grote troef. Innovatie staat hoog op de agenda in de Antwerpse haven en Port of Antwerp wil dan ook een vliegwiel zijn voor start-ups en Belgisch ondernemerschap. Een initiatief dat de grote wendbaarheid van de haven illustreert, zijn de ‘slimme armbanden’ van het technologiebedrijf Rombit. Veiligheid is immers van essentieel belang voor alle medewerkers in de haven. De Koning kreeg uitleg over de test die het Havenbedrijf hiermee binnenkort opstart. Initieel voorzien om de veiligheid van nautische medewerkers te ondersteunen, is deze technologie op een paar weken tijd omgezet in een tool om social distancing te waarborgen en zo coronabesmettingen op de werkvloer te voorkomen. De oplossing, die als eerste door het Havenbedrijf Antwerpen zal worden getest, wekt nu al interesse over de hele wereld en is een voorbeeld van Belgische innovatiekracht ondersteund door een sterk merk als Port of Antwerp.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Wij zijn bijzonder vereerd met dit bezoek van de Koning. Als wereldhaven spelen wij een cruciale rol tijdens deze ongeziene crisis en de Koning heeft dit vandaag onderstreept. Hiermee steekt hij een hart onder de riem van alle medewerkers die, in moeilijke omstandigheden, de haven draaiende houden. Het is de samenhorigheid van iedereen die onze haven zo sterk maakt.”

Havenschepen Annick De Ridder: “Met dit bezoek is opnieuw benadrukt dat het werk van de hele havengemeenschap van onschatbaar belang is. We blijven 100% operationeel en dat is onder meer te danken aan onze grote wendbaarheid als havenplatform. Ook in crisisomstandigheden komt de bevoorrading van ons land én van Europa hierdoor niet in het gedrang. We geven zo een krachtig signaal als economische motor van het land én als wereldhaven.”

Vandaag heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan de haven van Antwerpen gebracht. De haven is een van de essentiële sectoren van België omwille van haar belang voor de bevoorrading van ons land en een deel van Europa.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de haven dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers 100% operationeel. De Koning kwam daarom met eigen ogen kijken hoe dit praktisch in zijn werk gaat en toonde zijn appreciatie voor de 60.000 mensen die elke dag de haven draaiende houden. Hij onderstreepte met zijn bezoek het belang van de haven en het werk van eenieder in deze uitzonderlijke tijden.

Haven 100% operationeel

De Koning begon zijn bezoek bij de MPET terminal, de grootste containerterminal van Europa aan het Deurganckdok waar jaarlijks zo’n 9 miljoen containers worden gelost. Ook bracht hij een bezoek aan de Grensinspectiepost op Linkeroever. Douane en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen werken er nauw samen op dezelfde locatie. Alle spelers in de nautische en logistieke keten van de haven zijn sinds de uitbraak van het coronavirus 100% operationeel gebleven. Basis hiervoor waren het behouden van 1,5 meter fysieke afstand en het in acht nemen van preventieve hygiënemaatregelen. Door de vlotte aanpassing van de manier van werken aan deze regels en het engagement van de vele spelers, bleef de haven draaien.

Dit is cruciaal omdat de haven een onmisbare schakel is voor de bevoorrading van België én van een groot deel van Europa. Essentiële goederen zoals voedingsmiddelen, farmaceutische producten, brandstoffen en grondstoffen voor andere noodzakelijke producten komen hier aan en worden zo in Europa verder verdeeld. De haven van Antwerpen is dan ook van cruciaal belang voor vele regio’s en economische activiteit in Europa, zowel aan de import- als aan de exportzijde.

De Koning kreeg een briefing over de samenwerking van havenbedrijven, logistieke partners en overheidsdiensten rond de aanpak van de coronacrisis en sprak met een aantal havenarbeiders over de omgang met de coronamaatregelen en de invloed hiervan op hun werk.