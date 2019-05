De Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen droomt van een plasticvrije campus. Onder impuls van studente sociaal werk Heleen Soontjens, werd vanmiddag de eerste stap in de goede richting gezet. Met het event 'Design your own Dopper' konden studenten hun gebruik van wegwerpplastic afzweren in ruil voor een herbruikbare Dopper-fles.