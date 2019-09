Koningspinguïn geboren in de Zoo

Het gaat goed met Germaine, de tijgerpython die twee weken geleden in beslag genomen werd in een woning op de Luchtbal. Germaine verblijft nu in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Haar eigenaar had geen vergunning en maakte inbreuken tegen het dierenwelzijn. De wurgslang zit nu samen met een bijna even grote soortgenoot. Ze krijgt nu wel wat minder eten dan bij haar vroegere baasje. Daar mocht ze twee kippen per week verorberen, maar volgens het Natuurhulpcentrum was dat wat te veel. Waar Germaine in de toekomst terecht kan, is nog niet duidelijk. Vier Nederlandse opvangcentra tonen interesse. Maar eerst moet er nog een juridische procedure afgehandeld worden of de eigenaar moet afstand doen van het dier.