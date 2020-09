Koninklijk Belgisch filmarchief brengt eerbetoon aan Robbe De Hert

Cinematek, het Koninklijk Belgisch filmarchief, brengt van 23 tot 26 september een eerbetoon aan de recent overleden regisseur Robbe De Hert. Verschillende van zijn films worden in Studio 5 van Flagey opnieuw vertoond om zijn rijke carrière te herdenken.

"Met het overlijden van Robbe De Hert verliezen we niet alleen een geëngageerde cineast, maar ook een gewaardeerd lid van het bestuur van Cinematek", klinkt het.

De Hert overleed op 24 augustus op 77-jarige leeftijd. De Antwerpse cineast speelde in de jaren '70 een belangrijke rol in de Belgische filmwereld en droeg bij aan de vernieuwing van een rebelse en geëngageerde Belgische cinema. Zo kwam hij zelf op het voorplan te staan met zijn militant radicale film 'Camera Sutra, of de bleekgezichten' en richtte hij het collectief 'Fugitive Cinema' op.

Intussen vond De Hert als regisseur ook zijn weg naar de populaire film met zijn 'Blueberry Hill', een verhaal dat geïnspireerd was op zijn schooltijd. 'De Witte Van Zichem' was dan weer zijn literaire verfilming van een Vlaamse klassieker. Tegelijkertijd toonde de regisseur zich scherp en maatschappijkritisch in de politieke thriller 'Trouble in Paradise'.

Al deze films zullen tijdens het vierdaagse eerbetoon van Cinematek in Flagey worden vertoond. Het volledige programma rond 'In Memoriam Robbe De Hert' en tickets zijn vanaf dinsdagmiddag beschikbaar via www.flagey.be.

(Bron en foto: © Belga)