In Essen zullen fietsers binnenkort veilig het kruispunt van de Ringweg en Spijker kunnen oversteken. De gemeente is daar al langer vragende partij voor conflictvrije lichten. Dat betekent dat de auto's niet naar rechts kunnen afdraaien wanneer fietsers groen licht hebben. Essen is één van de eerste gemeenten die deze conflict vrije lichten invoert. De werken gaan volgend voorjaar van start en het kruispunt wordt er niet voor afgesloten. Voor mobiliteitsschepen Brigitte Quick is de komst van de nieuwe lichten een mooie stap vooruit om het verkeer in de gemeente veiliger te maken.