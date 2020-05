Kontichse reus komt uit zijn kot... en hoe!

Omwille van de lockdown is ook reus Contios gedwongen geweest in zijn kot te blijven. Maar zijn quarantaine is voorbij. Vrijdagavond was hij voor het eerst opnieuw te bewonderen in het natuurgebied Langbos/Babbelse Plassen in Kontich, beheerd door Natuurpunt Oude Spoorweg. En wel op een speciale manier, met mondmasker!

Wim Annaert (Natuurpunt en conservator van de Babbelse Plassen): “We merken nu met deze crisis dat onze gebieden heel intens bezocht worden en zijn daar heel blij om. Het is opmerkelijk dat we heel wat mensen tegenkomen die al jaren in de buurt wonen en toch voor de eerste keer deze prachtige natuurgebieden ontdekken. Super! We besloten daarom iets origineels voor onze wandelaars te organiseren. "