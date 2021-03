Kontichsesteenweg de komende anderhalve maand onderbroken

De Kontichsesteenweg zal de komende anderhalve maand onderbroken zijn. De rijweg had de voorbije jaren vaak te kampen met wateroverlast. Een lang aangekondigd rioleringsproject moet daar nu een einde aan maken. Vorig jaar werden de rioleringswerken nog uitgesteld, maar ze komen er nu toch.

De bewoners van de Kontichsesteenweg in Aartselaar, in de buurt van de A12, moesten al vaak zandzakken aan de deur leggen om wateroverlast tegen te gaan. Aan de Boomsesteenweg zijn al bufferkokers aangebracht om het overtollige water naar de Struisbeek af te voeren. Daar komt nu nog een gescheiden riolering en een extra waterbuffering in de Kontichsesteenweg bij. De rijweg van en naar de Boomsesteenweg blijft hierdoor tot half april volledig afgesloten. Gedurende deze werken wordt in beide richtingen een omleiding voorzien via de Dijkstraat en de Atomiumlaan in Wilrijk.

(foto : Gemeente Aartselaar)