"Koop mondmaskers voor alle inwoners"

We lijsten voor u nog eens de cijfers voor alle gemeenten in ons zendgebied op. In vergelijking met gisteren valt op dat in meerdere gemeenten geen nieuwe gevallen zijn bijgekomen. Andere gemeenten zijn harder getroffen. Voor alle duidelijkheid: het gaat om cijfers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Het gaat dus om de officieel bevestigde besmettingen, die dus vastgesteld zijn door een test. Het werkelijke aantal ligt ongetwijfeld nog hoger. U ziet naast de gemeente het aantal gevallen en daarnaast het aantal besmettingen per 1.000 inwoners. We hebben de gemeenten gerangschikt volgens dat laatste aantal. Aartselaar is al een tijdje het zwaarst getroffen. besmettingen per 1.000 inwoners. Aartselaar: 109 besmettingen (evenveel als gisteren) 7,63 besmettingen per 1.000 inwoners. Zandhoven 73 besmettingen (+23 tov gisteren) 5,60 besmettingen per 1.000 inwoners. Borsbeek: 45 besmettingen (evenveel als gisteren) 4,15 besmettingen per 1.000 inwoners. Schilde 77 besmettingen. (evenveel als gisteren) 3,92 besmettingen per 1.000 inwoners. Boom 66 besmettingen. (+1 tov gisteren) 3,62 besmettingen per 1.000 inwoners. Rumst 49 besmettingen (+1 tov gisteren) 3,25 besmettingen per 1.000 inwoners Hemiksem 37 besmettingen. (evenveel als gisteren) 3,20 besmettingen per 1.000 inwoners. Hove: 26 besmettingen (evenveel als gisteren) 3,20 besmettingen per 1.000 inwoners. Brasschaat 103 (+3 tov gisteren) 2,71 Stabroek 50 (evenveel als gisteren) 2,67 Kalmthout 48 (+9 tov gisteren) 2,57 Antwerpen 1349 (+36 tov gisteren) 2,56 Edegem 53 (evenveel als gisteren) 2,40 Mortsel 62 (+1 tov gisteren) 2,38 Schelle 20 (evenveel als gisteren) 2,35 Essen 44 (+3 tov gisteren) 2,31 Zwijndrecht 39 (+1 tov gisteren) 2,05 Brecht 59 (+2 tov gisteren) 2,02 Kapellen 54 (+1 tov gisteren) 2,01 Schoten 66 (+1 tov gisteren) 1,91 Boechout 25 (evenveel als gisteren) 1,88 Wommelgem 24 (evenveel als gisteren) 1,87 Zoersel 40 (+3 tov gisteren) 1,82 Wuustwezel 36 (evenveel als gisteren) 1,72 Kontich 36 (evenveel als gisteren) 1,70 Ranst 32 (evenveel als gisteren) 1,68 Malle 24 (+1 tov gisteren) 1,54 Niel 16 (evenveel als gisteren) 1,52 Lint 13 (+1 tov gisteren) 1,49 Wijnegem 11 (evenveel als gisteren) 1,12