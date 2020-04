Koop nu een waardebon voor je favoriete horecazaak

Op restaurant gaan, terrasjes afschuimen of een gezellige afterwork meepikken. Het leek allemaal vanzelfsprekend en een dagelijks, wekelijks of maandelijks terugkerende afspraak in onze agenda. Nu blijven we met z’n allen ‘in ons kot’ en met de verplichte sluiting van horecazaken, gingen ook de deuren van bars, cafés, brasseries en restaurants dicht. Een financiële ramp voor velen. Het online platform horecacomeback.be is niet enkel één van de grootste ondersteuningsprogramma’s ooit voor de Belgische horeca maar een nooit eerder gezien initiatief om horecaondernemers een hart onder de riem te steken.

Dit initiatief kwam tot stand door een samenwerking over alle concurrentie grenzen heen waarbij Belgische Brouwers, verschillende frisdrankgiganten en andere sterke bedrijven de handen in elkaar sloegen. Het moet de Belg massaal aanzetten om sector die hen zo nauw aan het hart ligt massaal te gaan steunen. Vanaf 3 april 2020 kan iedereen een bon aankopen en een ondernemer steunen via www.horecacomeback.be

Vanaf 3 april gaat www.horecacomeback.be live en kan iedereen waardebonnen aankopen bij de aangesloten horecazaken. Deze waardebon kan op een later moment gebruikt worden. Dankzij de verkoop van de bonnen creëren horecaondernemers cashflow op een moment dat alle inkomsten stil liggen en kunnen ze zo hun lopende vaste kosten betalen. Wie een waardebon koopt, heeft iets om naar uit te kijken: een drankje of etentje binnenkort.

Bovendien is het platform veilig aangezien #horecacomeback kan terugvallen op een gestructureerd garantiefonds. Stel: je koopt een waardebon van je favoriete restaurant, maar dat restaurant is er binnenkort niet meer, dan zal het garantiefonds tussenkomen zodat je alsnog in een ander deelnemend restaurant terecht kan.

Verenigde krachten

Horecacomeback is een samenwerking over alle concurrentiegrenzen heen waarbij Belgische Brouwers, verschillende frisdrankgiganten en andere sterke bedrijven de handen in elkaar sloegen ondersteund door de verschillende horecafederaties die ons land rijk is.

Ze slaan samen àlle handen in elkaar waardoor ze met ongeziene, gebundelde krachten steun bieden aan de horeca. Door dit platform uit te rollen en alle administratieve kosten te dekken waardoor elke euro die wordt overgeschreven integraal naar de geregistreerde horecazaken kan gaan.

Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen: “Veel Belgen gaven al gehoor aan onze eerdere oproep om de sector te steunen door afhaalmaaltijden te kopen bij lokale horeca: Dat is de fantastisch en kan ik alleen maar toejuichen. Maar er is nood aan meer en daarom is het mooi dat de partners van de horeca dit platform hebben mogelijk gemaakt! Hiermee kan iedereen zijn favoriete zaak een duwtje in de rug geven. Onze ondernemers kijken er alvast naar uit om vanaf het kan hen terug met open armen te ontvangen!”

“De eerste zonnige dagen doen ons verlangen naar een terrasje, gezellig met vrienden. Genieten van elkaars gezelschap, een schuimend biertje, de eerste asperges, … Jammer genoeg laten de omstandigheden dat momenteel niet toe. En we moeten nog even door de zure appel. Niet fijn voor ons , maar dramatisch voor de vele Vlamingen die met hart en ziel een café, brasserie of restaurant uitbaten. Dit initiatief, dat de horecasector een steuntje in de rug wil geven, ondersteun ik daarom via Toerisme Vlaanderen van ganser harte. Samen zorgen we ervoor dat Vlamingen en bezoekers ook na de crisis opnieuw zullen kunnen genieten aan elke tafel en elke toog”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Vanaf vandaag kan je een waardebon van 10, 25, 50 , 100 en 200 euro aankopen op www.horecacomeback.be