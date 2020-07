Koop vooraf een parkeerticket voor 1 of 4 weken

Parkeer je regelmatig in dezelfde zone in Antwerpen? Of heb je bezoekers die voor een bepaalde periode parkeren op straat? Je kan nu ook een parkeerticket voor 1 of 4 weken kopen. Zo is het niet meer nodig om telkens opnieuw een parkeersessie op te starten en af te sluiten.

sinds 1 juli kan je vooraf een parkeerticket voor 1 of 4 weken kopen. Deze parkeertickets zijn een handige oplossing voor wie regelmatig moet parkeren in een zone waar weinig publieke parkings zijn, maar geen recht heeft op een bewonersvergunning voor die zone.

Geldig voor één nummerplaat

De parkeertickets voor 1 of 4 weken zijn enkel geldig voor één nummerplaat binnen één bepaalde zonecode in de groene of roze tariefzone. Voor de winkelstraten, zones met schijfparkeren, rode en gele tariefzones zijn geen week- of 4-wekentarieven beschikbaar. Het is wel mogelijk om voor één nummerplaat meerdere parkeertickets voor verschillende zonecodes activeren. Via een online kaart kan je de zonecodes opzoeken.

Het ticket is ‘prepaid’: je betaalt het volledige bedrag aan het begin van de sessie. Van zodra je het ticket activeert, is het geldig voor 1 of 4 weken (7 of 28 opeenvolgende kalenderdagen). Je moet wel per parkeersessie de maximale parkeertijd van 10 uur respecteren. Het is dus niet de bedoeling dat je je wagen voor 1 of 4 weken op dezelfde parkeerplaats laat staan.

De aankoop van een parkeerticket voor 1 of 4 weken geeft geen garantie op een vrije parkeerplaats in de gekozen zone.

Online bestellen

Voorlopig kan je de week- en 4-wekentickets enkel verkrijgen via een online portaal van 4411 (Be-Mobile). Je koopt een voucher dat je later per sms kan activeren voor een nummerplaat naar keuze. Dit maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld als bedrijf verschillende vouchers aan te kopen en die later uit te delen aan werknemers of bezoekers. In een latere fase zullen meerdere providers deze parkeertickets aanbieden

(Bericht : Stad Antwerpen - foto Frederik Beyens)