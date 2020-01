Koopjesjagen met mindervalidenkaart van overledene

Vorige zaterdag heeft de politie misbruik van een mindervalidenkaart vastgesteld.

Het was een agent van het verkeersondersteuningsteam West, die net zijn dienst beëindigd had, die de auto op de mindervalidenplaats aantrof. De eigenaar van de kaart was niet aanwezig. De bestuurster en haar passagier kwamen wel aan hun voertuig toe om de koopjes in te laden. Via de app Handi2Park kon snel achterhaald worden dat de kaart niet meer geldig was. De bestuurster gaf toe dat de eigenaar van de kaart overleden is. De kaart werd meteen in beslag genomen. Naast de GAS-boete van 116 euro zal de dame van 49 jaar wellicht nog een uitnodiging krijgen voor de politierechtbank voor het ongeldig gebruik van de mindervalidenkaart. Ze riskeert hiervoor een geldboete en een bijkomend rijverbod.