Koopzondag in Antwerpen gaat wellicht door

In het licht van de dalende coronacijfers kunnen ziekenhuizen het aantal voor coronapatiënten voorbehouden bedden beginnen af te bouwen. Ze kunnen ook opnieuw kleinere ingrepen uitvoeren. Dat staat in een omzendbrief van het comité 'Hospital & Transport Surge Capacity', het interfederale overlegorgaan dat de toestand in de ziekenhuizen monitort. Volgens het HTSC Comité mogen de ziekenhuizen het coronanoodplan gradueel beginnen afbouwen, van fase 2B naar 2A. Dat betekent dat een deel van de extra bedden die gecreëerd waren om coronapatiënten op te vangen, afgebouwd mogen worden. Maar ze moeten die bedden wel nog gedurende twee weken in reserve houden voor een eventuele opflakkering van het virus. Daarnaast krijgen ziekenhuizen de mogelijkheid om niet-essentiële zorg weer op te starten. Het gaat dan om kleinere ingrepen via bijvoorbeeld daghospitalisatie. Zij mogen zelf beslissen of ze daar de ruimte voor hebben of niet. Geert Meyfroidt, die als voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde lid is van het comité, bevestigt de richtlijnen in de omzendbrief. "We proberen geleidelijk aan de gewone activiteiten weer mogelijk te maken, waarbij we de verantwoordelijkheid geven aan de ziekenhuizen zelf", zegt hij. Maar, zo benadrukt Meyfroidt, het gaat om een 'herstart met de handrem op'.